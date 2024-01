Geestland/Elmlohe - Verkehrsunfall auf einer überfluteten Straße mit 3 Leichtverletzten Am 31.12.2023, um 16:10 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Bremerhavener mit seinem Volvo in die überflutete Straße Am Brinker Moor ein und blieb dort auf Grund der hüfthohen Wassertiefe stecken.

Cuxhaven (ots) - Es drang eiskaltes Wasser ins Fahrzeuginnere. Der Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen, ein 87-jähriger und eine 82-jährige aus Witten, waren unterkühlt und wurden in ein Bremerhavener Krankenhaus verbracht.