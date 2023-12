Schiffdorf/ OT Wehdel - Pkw kollidiert mit E-Roller; 2 Personen werden dabei leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Eine 41-jährige Schiffdorferin befuhr mit einem PKW in Schiffdorf,

OT Wehdel, die Wesermünder Straße und übersah beim Abbiegen

zwei 16-jährige Jugendliche, die entgegen der vorgesehenen

Fahrtrichtung mit einem Elektroroller fuhren.

Durch die Kollision wurden die beiden 16-jährigen Jugendliche

leicht verletzt.

Bei der PKW-Führerin, von der ein Vorrangverstoß begangen wurde,

wurde eine Alkoholisierung festgestellt, die im strafbaren Bereich

liegen könnte. Außerdem gab es Hinweise, dass diese zusätzlich

unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Führerschein wurde

eingezogen.

Gegen die den Roller führenden Jugendliche wurde ein zusätzliches

VOWI-Verfahren eingeleitet.



+++++



Loxstedt/ OT Stinstedt - Trunkenheitsfahrt



Bei einer Verkehrskontrolle in Loxstedt, OT Stinstedt, wurde bei einem 38-jährigen Beverstedter, der einen PKW führte, eine Alkoholisierung festgestellt, die im strafbaren Bereich liegen könnte.

Der Führerschein wurde eingezogen.



+++++



Beverstedt/ OT Bokel-Langenfelde - Gülletanker verunfallt



Bei der Verbringung von Gülle verunfallte ein landwirtschaftliches Gespann, dass von der L 134 in die Straße Immenberg, OT Bokel-Langenfelde, abbog.

Der 19-jährigen Führer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über das Gespann, weshalb der Gülletanker in einem Graben zum Liegen kam. Es lief großflächig Gülle aus, weshalb die untere Wasserbehörde des LK Cuxhaven eingebunden wurde.

Betroffen war weitestgehend nur die Straße Immenberg, die für die Bergung und Reinigung länger gesperrt wurde.