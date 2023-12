Geestland/Ankelohe.

Cuxhaven (ots) - In der Nacht zum gestrigen Donnerstag untersagten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in Ankelohe einem Gespann mit geladenem Mobilheim die Weiterfahrt, da die erlaubten Abmessungen weit überschritten wurden und keinerlei Genehmigungen für einen derartigen Transport vorlagen (wir berichteten). Der Transport wurde zusätzlich mit einer technischen Sperre versehen, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.



Bei einer Kontrolle am gestrigen Abend wurde festgestellt, dass der Transport seine Fahrt trotzdem fortgesetzt hatte. Die technische Sperre wurde offenbar mit Gewalt aufgebrochen und entwendet.



Da die Personalien aus der vorherigen Weiterfahrtuntersagung bekannt sind, müssen zwei Männer im Alter von 23 und 22 Jahren nun mit entsprechenden Strafverfahren und erneuten Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.