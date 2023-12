Cuxhaven.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Dienstag (19.12.2023) kam es gegen 17:45 Uhr im Bereich der Ampelanlage an der Abendrothstraße/Rhodestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Zwei 14-jährige Jugendliche waren hierbei zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs und wollten die Ampel an der Abendrothstraße, welche von der dortigen Sparkasse zur Volkshochschule führt, trotz Rotlicht überqueren. Ein aus Altenwalde kommenden, 84-jähriger PKW-Fahrer aus Cuxhaven konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem E-Scooter. Die beiden Jugendlichen prallten gegen den PKW und verletzten sich durch den Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.