Geestland.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Montag, den 18.12.2023, kontrollierten gegen 21:30 Uhr Kräfte des Polizeikommissariats Geestland in der Imsumer Straße in Langen einen Pkw VW, welcher zuvor kurzfristig von der Fahrbahn abgekommen war.

Der bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Vortest ergab, dass der Bremerhavener den PKW möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es wurde daher die Entnahme eine Blutprobe angeordnet und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.