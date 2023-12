Landkreis Cuxhaven.

Cuxhaven (ots) - Erneut wurden mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche ihr Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.



Bereits am Montagmorgen (11.12.2023) gegen 05:50 Uhr wurde ein 18-jähriger Hemmoorer auf seinem E-Scooter in der Stader Straße kontrolliert. Bei ihm wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.



Ebenfalls am Montag gegen 15:35 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann aus Lunestedt mit seinem PKW in der Straße Am Felde kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Am Dienstagmorgen (12.12.2023) gegen 08:00 Uhr wurde ein 43-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW in Schiffdorf kontrolliert, nachdem er zunächst auf der BAB27 unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits vor über 10 Jahren entzogen wurde.

Nur kurze Zeit später wurde ein 61-jähriger Bremerhavener auf der BAB27 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Sein PKW verfügte über keinen gültigen Versicherungsschutz mehr.