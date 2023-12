Geestland/Holßel.

Cuxhaven (ots) - Am 03.12.2023, um 03:00 Uhr, verunfallte ein 39-jähriger Oldenburger mit seinem Audi aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte auf der Landesstraße 135 im Holßeler Kreisel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht.



In den vergangenen Tagen kam es bei den aktuellen Witterungsverhältnissen bereits mehrfach zu Unfällen durch nicht angepasste Geschwindigkeit.

Die Polizei appelliert daher erneut an die Verkehrsteilnehmer die Fahrweisen und Geschwindigkeiten entsprechend anzupassen und mit entsprechender Bereifung unterwegs zu sein.