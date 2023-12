Schiffdorf/Wehdel.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Wesermünder Straße in Wehdel zu einem Verkehrsunfall.

Zeugen hatten zuvor den Fahrzeugführer eines roten Opels gemeldet, welcher mit seinem PKW mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

In der Einfahrt zum Netto-Parkplatz touchierte der Fahrzeugführer, ein 67-jähriger Mann aus Beverstedt, einen den PKW VW eines 26-jährigen Schiffdorfers, welcher verkehrsbedingt warten musste.

Bei dem Beverstedter wurde bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.