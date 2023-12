Cuxhaven.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Donnerstag (07.12.2023) befuhr ein 53-jähriger Mann aus Cuxhaven mit seinem BMW Mini gegen 08:45 Uhr die Neufelder Straße in Cuxhaven. Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen ebenfalls parkenden Skoda geschoben. Ebenfalls wurde durch den Unfall ein Laternenmast beschädigt.



Der Cuxhavener entfernte sich mit seinem stark beschädigten PKW vom Unfallort und konnte in der Straße Am Bahnhof angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem Mann wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.