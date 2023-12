Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf der BAB 27 Schiffdorf.

Cuxhaven (ots) - Am 21.12.2023, gegen 18.45 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Pkw eines 59-jährigen Bremerhaveners, der die Autobahn in Richtung Walsrode befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die erforderliche Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug erloschen war. Die Kennzeichen wurden entsprechend vor Ort entsiegelt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Verkehrsunfall auf der BAB 27



Schwanewede. Am 22.12.2023, kam es kurz nach 5 Uhr auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Bremerhavener wollte mit seinem Opel Vivaro, den VW Caddy eines 44-jährigen Bremerhaveners zu überholen. Dabei verlor der 28-jährige Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Opel kollidierte zunächst seitlich mit dem VW Caddy und anschließend frontal mit der Seitenschutzplanke. Die drei weiteren Insassen des Opel Vivaro, sowie der 44-jährige Fahrzeugführer des VW Caddy blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 28-jährige Fahrzeugführer des Opel Vivaro wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel Vivaro war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.



