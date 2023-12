Landkreis Cuxhaven/Stadt Bremerhaven/BAB27.

Cuxhaven (ots) - Auch am Montag und Dienstagmorgen (04./05.12.2023) kam es weiterhin zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Leider war auch in diesen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit in Anbetracht der winterglatten Straßen Verkehrsunfallursache. In vielen Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. In den folgenden drei Fällen verletzten sich Unfallbeteiligte leicht:



Im Bereich Hagen im Bremischen kam am Montagabend zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem sich eine 21-jährige Bremerhavenerin leicht verletzte. Zuvor war sie alleinbeteiligt in Fahrtrichtung Cuxhaven mit ihrem Pkw Skoda ins Schleudern geraten. Dabei kollidierte sie mehrfach sowohl mit Seiten- als auch mit Mittelschutzplanke. Die Bremerhavenerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am 14 Jahre alten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Bereich der Anschlussstelle Nordholz (BAB27) verunfallten zwei Pkw am Dienstagmorgen, weil es zu einem Auffahrunfall auf dem Verzögerungsstreifen kam. Dabei konnte ein 23-jähriger Hagener seinen Pkw Skoda nicht mehr zum rechtzeitigen Verzögern bringen und fuhr auf den Pkw Volkswagen einer 41-jährigen Brakerin auf. Diese verletzte sich dabei leicht. An den Pkw entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.



Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen. Dabei verlor ein 46-jähriger die Kontrolle über seinen Pkw Mercedes, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Hauptfahrstreifen mit seinem Pkw zum Stehen. Eine 33-jährige Geestländerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem Pkw Mercedes gegen den bereits verunfallten Pkw des 46-jährigen Bremerhaveners. Dabei verletzte sich die 33-Jährige leicht. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.