Hagen im Bremischen/Bramstedt.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Montag (18.12.2023) kam es gegen 14:00 Uhr in der Schögerstraße, zwischen den Einmündungen der StraßenIm Dorfe und Am Felde, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, wodurch jeweils der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Die beiden Beteiligten, zwei Männer aus Wittstedt im Alter von 75 und 86 Jahren, gaben an, jeweils der andere wäre zu weit links gefahren.

Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizeistation Hagen (Telefon 04746 931160) zu melden.