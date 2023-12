Geestland/Bad Bedereksa.

Cuxhaven (ots) - Am heutigen Mittwoch (27.12.2023) kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl Marktes in Bad Bederkesa zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beteiligter stieß entweder beim Ein- oder Ausparken oder aber beim Passieren mit einem Einkaufswagen gegen einen geparkten Kleinbus Ford in grau. Am Ford entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.