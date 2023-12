Loxstedt/Lunestedt.

Cuxhaven (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in zwei Kindertagesstätten in Loxstedt, Alte Schulstraße und Lunestedt, Zum Lunebogen, ein. Ob und ja was entwendet wurde, kann bisher noch nicht gesagt werden. Zeugen zu beiden Taten werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.