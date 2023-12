Am Samstag vor dem dritten Advent war die Düsseldorfer Innenstadt bei trockenem Wetter bereits zur Mittagszeit gut besucht.

Düsseldorf (ots) - Das hohe und in den Abendstunden sehr hohe Besucheraufkommen konzentrierte sich vor allem im Bereich der Königsallee/Corneliusplatz und auf dem Marktplatz.



Laut dem Polizeieinsatzleiter war die Stimmung größtenteils friedlich. Die Parkhäuser erreichten bereits am frühen Nachmittag ihre Kapazitätsgrenze. Im weiteren Verlauf stieg das Verkehrsaufkommen im Bereich der Heinrich-Heine-Allee und der Königsallee deutlich an. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses führten die Beamten und Beamtinnen verschiedene Maßnahmen durch.



Die Bussituation im Bereich der Fritz-Roeber-Straße/Unteres Rheinwerft war insgesamt herausfordernd. Mit 109 angemeldeten Bussen, welche teilweise auf die vorgeplanten Busparkplätze geleitet werden mussten, waren die Polizisten bereits vormittags stark beschäftigt.



Ab 13:30 Uhr hatte die Einsatzleitung in der Polizeiinspektion Mitte zusätzlich mehrere Demonstrationen im Innenstadtbereich zu bewältigen. Die Versammlungen verliefen ohne bislang bekannt gewordene größere Zwischenfälle. Entlang des Zugwegs eines Aufzugs kam es durch die notwendigen Verkehrsmaßnahmen im Individualverkehr und im ÖPNV zwischen 13:00 und 16:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



