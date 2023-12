Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Bei Routineeinsatz in Flingern-Süd - Tote Frau in Plastiktonne entdeckt - Verdacht eines Tötungsdelikts im Drogenmilieu - Mordkommission ermittelt - Tatverdächtiger auf der Flucht - Zeugen gesucht Einsatzzeit: Dienstag, 05.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 17:45 Uhr



Eine Düsseldorfer Mordkommission ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts. Bei einem Routineeinsatz (Hausfriedensbruch) in einem Mehrfamilienhaus in Flingern-Süd fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf dem Balkon einer Wohnung eine tote Frau. Die Leiche der 36-Jährigen war in einer verschlossenen Tonne verstaut. Bei einer Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Die Polizisten fahnden nach dem 58 Jahre alten Wohnungsnutzer, der offensichtlich in einer Beziehung zu der Toten stand.



Am Dienstag dieser Woche fuhr ein Streifenteam zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Hausfriedensbruch" an der Langerstraße. Im Rahmen der Bearbeitung des Sachverhalts suchten die Beamten eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf. Da sich dort Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, durchsuchten die Polizisten die Räume und trafen auf zwei Personen, die dem Drogenmilieu zuzuordnen waren. Bei der Absuche des Balkons fanden die Beamten eine Tonne (Maischefass). In der luftdichtverschlossenen Tonne befand sich die stark verweste Leiche einer 36 Jahre alten Frau. Ermittlungen ergaben, dass die Tote aus dem Drogenmilieu stammte und offensichtlich eine Beziehung zu dem Wohnungsnutzer hatte. Der Aufenthaltsort des 58-Jährigen ist derzeit nicht bekannt. Die Mordkommission fahndet mit Hochdruck.



