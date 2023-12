Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, findet der Umzug der Polizeiwache Bilk von der Haroldstraße 5 in die Fährstraße 31 statt.

Düsseldorf (ots) - Der Wachbetrieb an der Haroldstraße 5 endet am Mittwoch, 13. Dezember 2023 um 6:00 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten werden am selben Tag um 13:00 Uhr an der Fährstraße 31 ihren Dienst aufnehmen und dort rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.



Der Zugang zur Polizeiwache erfolgt über die Fährstraße. Fahrzeugführer werden gebeten, ihre Pkw an der Fährstraße oder auf dem öffentlichen Parkplatz nebenan abzustellen. Für Personen mit Beeinträchtigungen ist das Parken auf dem Gelände der Polizeiwache möglich.



