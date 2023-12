Am Mittwochabend (13.12.) überfiel ein bewaffneter Mann einen Supermarkt an der Unterrather Straße.

Düsseldorf (ots) - Er konnte mitsamt Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.



Kurz vor Ladenschluss (gegen 21:45 Uhr) betrat der mit Schal und Kapuze maskierte Mann den Supermarkt. Bewaffnet mit einer Faustfeuerwaffe begab er sich zu einer Kasse und forderte von einem Mitarbeiter unter Vorhalt der Waffe, diese zu öffnen.

Nachdem dieser der Aufforderung nachkam, nahm der Tatverdächtige selbständig eine dreistellige Summe Bargeld aus der Kasse und flüchtete in bislang unbekannte Richtung.



Der Räuber trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose, eine Kapuze über den Kopf sowie einen Schal oder ein Halstuch bis oberhalb der Nase. Der Tatverdächtige soll 180 bis 185 Zentimeter groß sein, soll dunkle Haar und braune Augen gehabt haben.



Die Schusswaffe wurde vom Zeugen als schwarze Pistole beschrieben.



Die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 13) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.



Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich der Unterrather Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0211/870-0 bei der Polizei Düsseldorf.



Zudem weist die Polizei daraufhin, dass insbesondere bei bewaffneten Räubern mit einem hohen Gewaltpotential zu rechnen ist. Begeben Sie sich nicht in Gefahr und verständigen Sie umgehend die Polizei.



