Gemeinsame Presseinformation von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf Intensive Ermittlungen der Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten des Fachkommissariats zur Bekämpfung von Jugendkriminalität führten gestern zur Festnahme eines Jugendlichen.

Düsseldorf (ots) - Dieser steht im Verdacht, mit mehreren Komplizen an mindestens zwei schweren Raubüberfällen beteiligt gewesen zu sein. Der 17-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an.



In der vergangenen Woche kam es in Bilk und Volmerswerth zu zwei schweren Raubtaten. Nach den bisherigen Ermittlungen boten die Täter zunächst ein hochwertiges Mobiltelefon über ein Online-Anzeigen-Portal zum Verkauf an. Mindestens zwei Geschädigte verabredeten sich daraufhin mit dem vermeintlichen Verkäufer zu einer Übergabe in den Abendstunden. Am Treffpunkt wurden die Geschädigten dann jeweils von mehreren jugendlichen Tätern erwartet und unter anderem mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Sie wurden körperlich derart angegangen, dass jeweils eine Behandlung in Krankenhäusern erforderlich wurde. Einer der Geschädigten befindet sich aufgrund der schweren Verletzungen noch immer in stationärer Behandlung.



Intensive Ermittlungen führten die Beamten nun zu dem polizeibekannten 17-Jährigen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen sowie die Prüfung, ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten besteht, dauern an.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



Beabsichtigen Sie, sich im Rahmen eines privaten Kaufgeschäfts persönlich mit einer Ihnen unbekannten Person zu treffen, wählen Sie einen öffentlichen, belebten Ort zur Tageszeit als Treffpunkt. Seien Sie außerdem misstrauisch, wenn teure Produkte verhältnismäßig günstig angeboten werden.



