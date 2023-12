Dienstag, 12. Dezember 2023, 07:44 Uhr

Düsseldorf (ots) - Schwer verletzt wurde gestern Morgen ein 28-Jähriger aus Düsseldorf, nachdem er beim Überqueren der Fußgängerampel auf der Lichtstraße von einem Pkw Mercedes erfasst wurde.



Den ersten Ermittlungen zufolge überquerte der Düsseldorfer die für ihn rotzeigende Fußgängerampel, um zu einer Bushaltestelle zu gelangen. Der Fahrer des Mercedes FourTwo, ein 59-Jähriger aus Düsseldorf, fuhr in diesem Moment auf der Lichtstraße in Richtung Flurstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen und wollte bei grünzeigender Ampel nach links in die Hoffeldstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem 28-Jährigen Passanten.

Der 28-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallermittlungen dauern an.



