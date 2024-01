Mittwoch, 3. Januar 2024, 00:15 Uhr Bislang unbekannte Täter fuhren in der Nacht auf heute mit einem Pkw in die Schaufensterauslage eines Modegeschäfts auf der Königsallee.

Düsseldorf (ots) - Das bislang unbekannte Täterduo erbeutete dabei Schmuck und Taschen. Die Polizei Düsseldorf fahndet nach den Einbrechern.



Die beiden Unbekannten fuhren mit einem weißen Pkw mehrmals rückwärts gegen die Schaufensterscheibe. Durch einen Spalt drangen sie in das Ladenlokal ein und entwendeten innerhalb von Minuten diverse Modeartikel. Anschließend flüchteten sie in dem weißen Pkw entgegengesetzt über die Königsallee in Richtung Steinstraße. Die entwendeten Artikel werden auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt.



Der erste Täter wird als 1,80 Meter groß mit hellem Teint und von normaler Statur beschrieben. Er war mit einer grauen Golfermütze und einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Weste und blauer Jeans bekleidet. Er trug schwarze Schuhe und weiße Handschuhe.

Der zweite Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug schwarze Schuhe, dunkelblaue Jeans und ein dunkles Oberteil.



Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Täter geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissar 14 unter der Rufnummer 0211 870 0.



Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de





Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell