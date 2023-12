Samstag, 09.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 15:24 Uhr



Bei einem Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg wurde am Samstagnachmittag ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Smart auf der A 42 in Richtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Beek verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Aufgrund der Kollision wurde der 27-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Für die Dauer der Bergung des Verletzten und für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde zum Teil voll gesperrt werden.



