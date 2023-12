Ereigniszeit: Freitag, 15.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr



"Ich wusste nicht, dass hier 30 ist. Ich wollte die Ampel noch kriegen." Mit diesem Satz versuchte ein 32-jähriger Audifahrer den Polizeikräften des Verkehrsdienstes zu erklären, weshalb er mit 93 km/h durch eine 30er-Zone gefahren ist.



Am Freitagnachmittag hatten sich Polizeibeamte für eine Geschwindigkeitskontrolle an die Siegburger Straße auf Höhe der dortigen Schule begeben. Insgesamt wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die meisten Fahrzeuge waren über 20 km/h zu schnell. Ein trauriger Zweitplatzierter erklomm das Bußgeldtreppchen mit rund 71 km/h.



Der Audifahrer bekam zwar nicht mehr die Ampel, dafür aber jetzt mindestens ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte, und zwei Monate Fahrverbot. Auch der Rechtfertigungsansatz des "Zweitplatzierten" half wenig. Mit der Aussage, er fahre hier schon seit elf Jahren, und habe dieses Tempo-30-Schild noch nie gesehen, machte er die Sache nicht wirklich besser.



Besonders vor Schulen kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Auch außerhalb des Schulbetriebs können dort Kinder spielen. Die Polizei Düsseldorf wird daher auch in der Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere vor Schulen, durchführen.



