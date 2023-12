Donnerstag, 21. Dezember 2023

Düsseldorf (ots) - Im engen Schulterschluss gegen die Straßen- und Drogenkriminalität gingen in der Nacht auf Donnerstag OSD und Polizei Düsseldorf gegen mehrere Tatverdächtige vor, die in größerem Umfang mit harten Drogen handelten.



Was war geschehen?



Eine 28-jährige Deutsche fiel in den Abendstunden nach Mitternacht einer Streife des Ordnungs- und Servicedienstes der Landeshauptstadt Düsseldorf ins Auge, die auffällig Kontakt zu den Betäubungsmittelkonsumenten im Bereich des Worringer Platzes suchte. Aufgrund des verdächtigen Agierens der Frau kontrollierten die städtischen Mitarbeiter des OSD die Verdächtige. Im Zuge dieser Maßnahme konnten die OSD-Einsatzkräfte bei der Frau mehrere Dutzend sogenannte Bubbles Kokain und Heroin auffinden. Die Streife des OSD informierte daraufhin ihre "Kollegen" der Polizei Düsseldorf, die Beamten des ET-PRIOS, welche sich im Einsatz im Bereich des Hauptbahnhofs befanden.

Im Verlauf der anschließenden polizeiliche Ermittlungen des ET-PRIOS ergab sich die Wohnanschrift der 28-Jährigen. Auf Anordnung des Amtsgericht Düsseldorf wurde die Wohnung der Beschuldigten umgehend durchsucht und insgesamt etwa 200g Heroin und Kokain aufgefunden und sichergestellt. Durch die akribische Ermittlungsarbeit gelangten die polizeilichen Einsatzteams dann an Hinweise zu einem weiteren mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler, der offenkundig als eine Art Zwischenhändler fungierte.



Durch Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte konnte dieser Tatverdächtige, ein in der Türkei geborener 33-Jähriger Mann (Staatsangehörigkeit ist ungeklärt) im Bereich Flingern identifiziert werden. Er konnte bei einer versuchten Betäubungsmittel-Übergabe beobachtet und nach kurzer fußläufiger Flucht durch Einsatzteams des ET-PRIOS und der Zivilfahnder gestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen konnten ebenfalls nicht geringe Mengen Kokain und Heroin aufgefunden werden. Parallel erhärtete sich der Verdacht gegen eine weitere 35-jährige deutsche Tatverdächtige, welche im Bereich Düsseldorf-Gerresheim wohnt und von dort ebenfalls in den Drogenhandel involviert schien. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch deren Wohnung gemeinsam mit Einsatzteams der Wache Mörsenbroich und einem Diensthundeführer durchsucht. Im Beisein der 35-Jährigen konnten in ihrer Wohnung größere Mengen Heroin, Kokain (insgesamt ca. 300g) und Streckmittel sowie Diebesgut aufgefunden werden. (siehe Fotos).



Das mutmaßliche Drogenhändlertrio wurde festgenommen und zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Haftrichter erließ für den 33-Jährigen Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de





Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell