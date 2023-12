Veranstaltungshinweis - Chorrage der Polizei Düsseldorf präsentiert "Konzert im Advent" - Plakat hängt an Freunde der Chormusik können sich auf ein Highlight freuen: Das diesjährige "Konzert im Advent" von Chorrage der Polizei Düsseldorf e.V.

Düsseldorf (ots) - findet am Samstag, 16. Dezember in der Rudolf Steiner Schule (Diepenstr. 15, 40626 Düsseldorf-Gerresheim) statt.



Unter dem Motto "Can You Hear the Angels" präsentiert der Chor insbesondere moderne weihnachtliche und winterliche Musik, begleitet von einer Live-Band. Mit der Oboistin Viola Wertgé-Löhr und dem A-cappella-Ensemble DIN A5 wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Gesamtleitung hat Stefan Scheidtweiler. Ein Teil des Erlöses kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland zugute.



Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 01577/9477886, unter www.chorrage-duesseldorf.de [chorrage-duesseldorf.de] oder an der Abendkasse.



