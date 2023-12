Sonntag, 24.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 18;00 Uhr, bis Dienstag 26. Dezember 2023, 08:00 Uhr.



Auch dieses Jahr waren über die weihnachtlichen Feiertage wieder zahlreiche Beamtinnen und Beamte rund um die Uhr im Einsatz und sorgten für die Sicherheit auf den innerstädtischen Straßen unserer Landeshauptstadt und den umliegenden Autobahnen. Sie nahmen Verkehrsunfälle und Einbrüche auf, schlichteten Streitigkeiten und fertigten Anzeigen.



Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere vorläufige polizeiliche Einsatzbilanz zur Verfügung:



Die Einsatzteams bewältigten 544 Einsätze (2022: 517) an den Feiertagen im Stadtgebiet Düsseldorf. 84-mal (2022: 92-mal) schritten die Beamtinnen und Beamten am Heiligen Abend ein. Die Zahl der Einsätze am 1. Weihnachtstag war mit 367 höher als im vergangenen Jahr (2022: 355). Bis zum heutigen Morgen 08:00 registrierte unsere Einsatzleitstelle dann noch einmal 93 (2022: 70) Einsätze. Ebenfalls eine moderate Steigerung zum Vorjahr.

(Zum Vergleich: An einem "normalen Arbeitstag" bearbeitet die Leitstelle ihrer Polizei Düsseldorf um die 700 Einsätze)



Im Einzelnen:



In 23 Fällen (2022: 31) mussten die Polizistinnen und Polizisten bei Streitigkeiten schlichtend eingreifen. Erfreulicherweise mussten die Streifen wie im Vorjahr nur zu einer Schlägerei gerufen werden und nahmen dazu noch mit 14 Anzeigen wegen Körperverletzung drei Anzeigen weniger als im Vorjahr auf.17-mal (2022: 22) lautete das Einsatzstichwort "Randalierer". Fünf Männer (2022: neun) verbrachten einen Teil der Weihnachtszeit im Polizeigewahrsam. Im Gegensatz zum Vorjahr befand sich keine Frau im Gewahrsam.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache wurden bislang zu 23 Einbrüchen (2022: 25) gerufen.



Das Verkehrsgeschehen der Stadt Düsseldorf war mit vier Verletzten bei Verkehrsunfällen lebhafter als in 2022, wo niemand bei Unfällen verletzt wurde. Bis heute Morgen nahmen die Einsatzmittel 35 (2022: 28) Verkehrsunfälle auf.



Auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt rückten die Beamtinnen und Beamten unserer Autobahnpolizei zu 225 (2022:267) Einsätzen aus. Sie mussten 49 Unfälle (2022: 18)

aufnehmen, bei denen vier Personen (2022: acht) verletzt wurden.



Herausragende Einsätze:



Am Montag, 25. Dezember 2023, 16:28 Uhr, wurde durch Zeugen ein "Surfer" auf dem Rhein gemeldet, was zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz führte. Letztlich wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt und es stellte sich heraus, dass es sich glücklicherweise nur um ein Surfbrett handelte, was sich selbstständig gemacht hatte.



