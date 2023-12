Wersten - Kiosk überfallen - Zwei bewaffnete Täter flüchten mit Bargeld und Zigaretten - Polizei fahndet und sucht Zeugen Montag, 18.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 20:50 Uhr



Die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen. Die brutalen Räuber hatten gestern Abend einen Kiosk in Wersten überfallen und Bargeld sowie Zigaretten erbeutet.



Nach den bisherigen Ermittlungen betraten die Unbekannten gegen 21 Uhr den Verkaufsraum des Kiosks am Werstener Feld und bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Als der Angestellte der Forderung nach Bargeld aus der Kasse nicht sofort nachkam, versetzten sie ihm einen Schlag. Dann leerten sie die Kasse und verstauten das Geld sowie mehrere Zigarettenpackungen in einer mitgeführten Sporttasche. Bevor die Räuber den Raum verließen, versprühten sie noch Reizgas und flüchteten dann in Richtung Pattscheider Straße. Der Angestellte wurde leicht verletzt. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.



Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 20 Jahre alt und waren schwarz gekleidet. Während der erste circa 1,80 Meter groß ist, ist sein Komplize rund 1,70 Meter groß. Sie führten eine schwarze Sporttasche der Marke "Nike" mit sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211 870-0 entgegen.



