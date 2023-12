Zwischen Montag (25.12.) und Donnerstag (28.12.) wurde ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße Ziel eines Einbruchs.

Alsbach-Hähnlein (ots) - Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im hinteren Bereich des Hauses Zutritt. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten. Der Umfang der entwendeten Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.



Zeugen, die im relevanten Zeitraum zwischen Weihnachten und den darauffolgenden Tagen in der Hindenburgstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.