Die Alarmanlage eines Wohnhauses vereitelte die Pläne von Einbrechern im Marienruhweg.

Alsbach-Hähnlein (ots) - Am Montagabend (25.12.), gegen 17.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus einzudringen und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin umgehend vom Tatort ohne Beute zu machen. Es entstand allerdings ein erheblicher Schaden an der Tür.



Nach den Einbrechern fahndet nun die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-0.