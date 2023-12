Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am späten Mittwochabend (20.12.) den Brand eines Pkw auf der BAB 5, Fahrtrichtung Darmstadt, kurz nach der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen West.

BAB 5 (ots) - Der 19-jährige Fahrer eines älteren Pkw konnte gegen 22:40 Uhr den bereits qualmenden Wagen noch auf dem Seitenstreifen anhalten und unverletzt verlassen. Ebenso seine beiden Mitfahrer. Kurz darauf stand der Motorraum bereits in Flammen. Beim Eintreffen der sofort alarmierte Feuerwehr Mörfelden-Walldorf stand der Pkw bereits im Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die BAB in südliche Fahrtrichtung für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. Weitere rund 40 Minuten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt bleiben, bis das Fahrzeug abgeschleppt worden war. Es kam zu Behinderungen. Durch den Brand ist auch die Asphaltdecke an dieser Stelle des Seitenstreifens beschädigt worden. Die Polizei Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312