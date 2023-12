Zwischen Donnerstagabend (07.12.) und Freitagmorgen (08.12) beschädigten bislang Unbekannte in Bad König ein in der Berggartenstraße parkendes Fahrzeug auf der Fahrerseite.

Bad König (ots) - Tatmittel war mutmaßlich ein spitzer Gegenstand. Das Fahrzeug, ein grauer Mercedes, war am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 49 abgestellt.



Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf vierhundert Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.