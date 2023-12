In der Nacht zum Mittwoch (20.12.) hatten es Kriminelle offenbar auf zwei Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes in der Hauptstraße abgesehen.

Bensheim (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter gewaltsam in die Buden und ließen daraus unter anderem alkoholische Getränke, Tassen und Geschenkartikel mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 1000 Euro belaufen.



Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen