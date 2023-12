Nach einem Überfall in der Nacht zum Montag (25.12.) gegen Mitternacht in einem Hinterhof in der Dalbergerstraße hat die Heppenheimer Kriminalpolizei (Kommissariat 10) die Ermittlungen aufgenommen.

Bensheim (ots) - Ein unbekannter Mann forderte zwei 25 Jahre alte Männer unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, das Bargeld herauszugeben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einem geringen Geldbetrag zu Fuß. Es wurde niemand verletzt.



Der Mann mit Waffe ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte einen Dreitagebart. Der Flüchtige trug eine hellrote Mütze mit der Aufschrift "Hugo Boss", dunkle Jacke und Hose. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.



Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06252/7060 aufzunehmen.