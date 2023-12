Zwei Aufbrüche von Fahrzeugen beschäftigen seit Freitag (15.12.) die Beamten der Heppenheimer Kriminalpolizei.

Biblis/Lampertheim (ots) - Eine Frau alarmierte am Freitagvormittag die Polizisten, nachdem sie die Spuren der Kriminellen an ihrem Fahrzeug bemerkt hatte. Nach ersten Ermittlungen hatten es die Unbekannten in der Zeit zwischen 10.45 und kurz vor 11.00 Uhr auf einen Citroen auf dem Friedhofsparkplatz in der Lorscher Straße in Hüttenfeld abgesehen. Sie erbeuteten eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten, nachdem sie die Fahrzeugscheibe eingeschlagen hatten.



Zudem wurde den Ermittlern in der Nacht zum Samstag (16.12.) der Aufbruch eines Transporters in der Hofheimer Straße in Nordheim gemeldet. Hier erbeuteten die Diebe Werkzeug und Zubehör.



Hinweise nehmen die Fahnder des Kommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.