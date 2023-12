Ein 33-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Mittwoch (13.12.) in Untersuchungshaft.

Birkenau (ots) - Gegen den mehrfach polizeibekannten Mann aus Birkenau wurde aufgrund verschiedener Einbrüche und Diebstahlsdelikte sowie bestehender Vorstrafen durch das Amtsgericht Bensheim ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am Mittwoch konnten ihn Zivilfahnder und Ermittler des Kommissariats 35 der Heppenheimer Kripo an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Hierbei beschlagnahmten die Einsatzkräfte noch Kleinstmengen Marihuana und Amphetamin und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und ihn in eine Haftanstalt schickte.