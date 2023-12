Das Büro einer Autowerkstatt in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum Freitag (15.12.) in das Visier von Kriminellen.

Bischofsheim (ots) - Die Täter verschafften sich über ein Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten im Büro anschließend Geld und Dokumente.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.