Das Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim sucht nach einem Vorfall, bei dem ein 56 Jahre alter Mann am Montagmittag (11.12.), gegen 11.30 Uhr, in der Untergasse vom angeleinten Hund einer 29-jährigen Frau unvermittelt gebissen und hierbei am Arm verletzt worden sein soll, nach Zeugen.

Bischofsheim (ots) - Für den Fortgang der Ermittlungen werden Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.