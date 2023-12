Seit Mittwochabend (13.12.) wird der 47 Jahre alte Sven Sicker vermisst.

Brensbach (ots) - Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort des 47-Jährigen erlangt werden, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf wichtige Informationen aus der Bevölkerung hoffen. Letztmalig wurde er am Mittwoch gegen 19.00 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in Brensbach gesehen.



Herr Sicker ist 1,76 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat grau-braunes, kurzes Haar und blaue Augen. Der Vermisste ist Brillenträger. Zu seiner Bekleidung liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben vor.



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.