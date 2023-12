Wie der Polizei am 2. Weihnachtstag angezeigt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen auf das evangelische Pfarrhaus in der Höchster Straße abgesehen.

Breuberg (ots) - Die Kriminellen gelangten gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die ungebetenen Besucher aber ohne Beute vom Tatort. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstagmorgen (23.12.) und Dienstagvormittag (26.12.) liegen.



Die Erbacher Kripo ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittelnden zu melden. Unter der Rufnummer 06062/9530 ist das Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.