Einen in der Klarastraße abgestellten grauen Hyundai "Santa Fe", machten sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag (01.12.) zur Beute.

Bürstadt (ots) - In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen HP-VT 3105 angebracht.



Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den Hyundai gesehen und kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.