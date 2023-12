Nachdem am Sonntagabend (17.12.) gegen 18:45 Uhr ein Duo in ein Bürogebäude in der Hilpertstraße einbrach, konnte die Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Darmstadt (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei junge Männer gewaltsam Zugang zu einer Kantine eines Bürogebäudes, indem sie mehrere Türen aufhebelten. In der Kantine angekommen tranken die beiden Männer zunächst eine Trinkschokolade, bevor sie versuchten, eine weitere Tür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, ergriffen die ungebetenen Gäste die Flucht. Dies bemerkte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, dem es gelang, einer der beiden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten. Der 17-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Ermittlungen nach dem zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5000 Euro.



Das Kriminalkommissariat 43 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu dem zweiten flüchtigen Tatverdächtigen geben? Die Ermittler können unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreicht werden.