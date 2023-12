Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt führten am späten Donnerstagabend (14.12.), 23 Uhr, bis in die Nacht zum Freitag (15.12.), 2 Uhr, mehrere Verkehrskontrollen insbesondere im Innenstadtbereich der Stadt Darmstadt durch.

Darmstadt (ots) - Unter anderem an der Bundesstraße 26 beim Ostbahnhof, wo die Ordnungshüter im Rahmen einer Standkontrolle die Verkehrsteilnehmer kontrollierten.



Bei den Kontrollen stand die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer im besonderen Fokus der kontrollierenden Beamtinnen und Beamten. Insgesamt wurden 86 Fahrzeuge und 165 Personen

kontrolliert.



Eine besonders erfreuliche Bilanz zieht die Polizei aus den Kontrollen: Die Kontrollierenden stellten lediglich vier Ordnungswidrigkeiten fest. Der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer verhielt sich vorbildlich und beachtete die Verkehrsregeln.



Gleichzeitig unterstreicht die Polizei die Wichtigkeit des Anlegens von Sicherheitsgurten. Im Rahmen der Kontrollen fiel den Beamtinnen und Beamten ein Fahrzeug auf, bei dem die mitfahrenden Kinder auf der Rückbank nicht angeschnallt waren.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Sicherheitsvorschriften zu beachten und somit aktiv zur Verkehrssicherheit beizutragen, um das Risiko von Verletzungen und Unfällen zu minimieren.



Berichterstatter: Jansen, PK