Am Bahnhof im Darmstädter Stadtteil Arheilgen wurde im Zeitraum zwischen Sonntag (10.12.), 13:00 Uhr, und Montag (11.12.), 00:55 Uhr, ein weißer Motorroller der Marke "Vespa" gestohlen.

Darmstadt-Arheilgen (ots) - Am Roller ist das Kennzeichen "515 KLS" angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.