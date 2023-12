Rund tausend Euro Schaden richteten Unbekannte zwischen Freitagabend (08.12.) und Montagmorgen (11.12.) an einem Omnibus, der am "Messplatz" geparkt war, an.

Darmstadt-Arheilgen (ots) - Sie hebelten gewaltsam die Türen des Busses auf und versprühten im gesamten Innenraum den Inhalt eines Feuerlöschers. Nachdem die Unbekannten auch noch das Erste-Hilfe-Set des Busses ausräumten, machten sie sich mit dessen Inhalt aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.