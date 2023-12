Am Samstag (23.12.) und in der Nacht zum Dienstag (26.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Eberstadt gemeldet.

Darmstadt (ots) - Am Samstag zwischen 13.30 und 19.30 Uhr drangen Kriminelle in eine Wohnung in einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Sie ließen dort eine Armbanduhr mitgehen.



Durch die Terrassentür verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, zudem Zugang in ein Wohnhaus in der Mecklenburgerstraße. Der Einbrecher erbeutete ein Tablet und wurde bei der Tat vom 32-jährigen Bewohner gestört. Der Kriminelle flüchtete anschließend.



Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.