Neun Smartphones im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro, erbeuteten Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (24.12.) gegen 02.45 Uhr, beim Einbruch in einen Telekommunikations-Shop in der Ernst-Ludwig-Straße.

Darmstadt (ots) - Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch die Eingangstür der Filiale Zutritt und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690.