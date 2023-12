Ein Zeuge rief am Donnerstag (07.12.) die Polizei auf den Plan, als er hörte, wie an einer Schule in der Viktoriastraße eine Scheibe zu Bruch ging.

Darmstadt (ots) - Als der aufmerksame Anrufer nach dem Rechten sehen wollte, sah er drei Männer aus dem Schulgebäude kommen. Der Zeuge konnte die drei Männer beschreiben. Einer von ihnen soll lange schwarze Haare gehabt haben und trug eine weiße Jacke, eine Trainingshose und eine schwarze Umhängetasche. Die zwei anderen Männer sollen schwarze Polyesterjacken und Sportschuhe getragen haben.



Aktuellen Ermittlungen zufolge warfen die Unbekannten die Scheibe mit einem Kanaldeckel ein, um in den Innenraum der Schule zu gelangen. Dort versuchten sie vergeblich eine Tür gewaltsam aufzuhebeln und flüchteten anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.