Am späten Dienstagabend (02.01.), zwischen 23:30 und 00:15 Uhr führten zwei Streifen des 2. Polizeireviers in Darmstadt eine Geschwindigkeitsmessung in der Rheinstraße, Höhe der Siedlung Tann durch.

Darmstadt (ots) - Gemessen wurden alle Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Griesheim unterwegs waren. Bei erlaubten 60 km/h stellten die Ordnungshüter drei Verstöße fest. Der Spitzenreiter unter ihnen wurde mit 116 Stundenkilometern gemessen, das heißt 86 km/h zu schnell. Ihn erwartet nun ein Monat Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg.