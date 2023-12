Einer Zivilstreife des Kriminalkommissariats 43 aus Darmstadt fiel am Mittwoch (06.12.) gegen 10 Uhr ein silberfarbener Opel in der Gräfenhäuserstraße auf, der durch sein unaufmerksames Fahren beinahe einen Unfall verursachte.

Darmstadt (ots) - Als die Ordnungshüter sich entschlossen, den Autofahrer zu kontrollieren, reagierte dieser nicht auf Anhaltesignale, Martinshorn oder Blaulicht. Selbst nachdem einer der Beamten an der Kreuzung Kasinostraße Ecke Landwehrstraße an einer roten Ampel ausstieg, um Kontakt mit dem Fahrer aufzunehmen, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Kasinostraße davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt bis in die Julius-Reiber-Straße verlor die Zivilstreife den Opelfahrer aus den Augen. Die Ermittlungen dauern an.



Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere diejenigen, die das Fahrverhalten des Mannes beobachten konnten oder durch dieses sogar beeinträchtigt wurden. Hinweise können bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.