Nachdem unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag (24.12.) an drei geparkten Autos in der Straße "Kapellplatz" jeweils einen Außenspiegel beschädigten und so einen Schaden über rund tausend Euro verursachten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Darmstadt (ots) - Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats in Darmstadt (K 43) zu melden.